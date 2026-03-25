Disabilità dalla Regione 40 mila euro all' Ausl di Parma per l’acquisto di protesi e ausili

La regione ha destinato 40 mila euro all'Ausl di Parma per l'acquisto di protesi e ausili destinati a persone con disabilità fisiche. Questi dispositivi, realizzati con tecnologie avanzate e su misura, consentono a chi vive una disabilità di praticare sport, anche a livello amatoriale, come parte delle attività quotidiane di cura e riabilitazione. La misura mira a favorire l'accesso a strumenti specifici per migliorare la qualità di vita.

Destinatari dei contributi persone tra i 10 e i 64 anni con amputazioni o gravi disabilità motorie, ecco come partecipare ai bandi per avere il contributo Per chi vive una disabilità fisica, lo sport può essere molto più di un traguardo. Grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati e progettati su misura, la pratica sportiva, anche e soprattutto a livello amatoriale, può diventare parte integrante del percorso di cura quotidiano. I bandi saranno rivolti a persone di età compresa tra i 10 e i 64 anni con gravi menomazioni fisiche, come la mancanza di un arto, o affette da malattie che ne limitano o impediscono del tutto i movimenti in autonomia, come paraplegia, paraparesi o tetraparesi, residenti in Emilia-Romagna e in possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Disabilità, dalla Regione 40 mila euro all'Ausl di Parma per l’acquisto di protesi e ausili Articoli correlati La Regione al fianco delle pazienti oncologiche: all'Ausl oltre 72 mila euro per l’acquisto di parruccheUn gesto solo all’apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. Regione Siciliana stanzia 40 milioni di euro per i servizi Asacom: 6.665 alunni con disabilità beneficeranno dell’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazioneLa Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità...