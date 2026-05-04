Ausili e protesi per lo sport amatoriale | al via le domande per i fondi dell' Ausl Romagna

L’Ausl Romagna ha aperto una procedura per richiedere fondi destinati all’acquisto di ausili e protesi utili allo sport amatoriale. Sono state pubblicate le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi economici. La richiesta può essere presentata da persone interessate a praticare attività sportive non professionali con supporti specifici. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata.

L'Ausl Romagna ha pubblicato un nuovo avviso per l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali. La misura è rivolta alle persone con disabilità fisica di età compresa tra i 10 e i 64 anni. Le domande per accedere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Protesi e ausili per lo sport amatoriale, dalla Regione 400mila euro: come richiedere i contributiLa Giunta regionale riassegna le risorse per sostenere l'attività motoria amatoriale. Protesi e ausili per l’attività sportiva amatoriale, 25.331 euro all'Ausl di PiacenzaRiassegnati alle Aziende Usl quasi 400mila euro di risorse statali (stanziate dal decreto ministeriale 22 agosto 2022) e avanzati dai precedenti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Persone con disabilità e sport, contributo regionale da 25mila euro all’Ausl piacentina; Nel Ravennate oltre 120 mila euro per facilitare gli spostamenti lavorativi delle persone con disabilità; La Moc cambia sede, dal 4 maggio al Polichirugico: Più del doppio degli esami ogni settimana. Disabilità e inclusione, dalla Regione 25mila euro per fare sportOltre 25mila euro destinati a Piacenza per favorire l’accesso allo sport delle persone con disabilità fisica e sostenere l’acquisto di protesi e ausili ... piacenzasera.it Sanità, Ausl Romagna: deficit dimezzato nel 2025. Nel 2026 obiettivo pareggioL’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2025 chiudendo con un disavanzo di 17,9 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 37,4 ... ravennaedintorni.it MELDOLA. “Scegli il Benessere”: si conclude lunedì 4 maggio 2026 il ciclo di incontri dedicati a salute e corretti stili di vita a cura di AUSL Romagna Si concluderà lunedì 4 maggio 2026 il percorso “Scegli il Benessere: tre passi verso nuovi stili di vita per la sal - facebook.com facebook FP CGIL: Insufficiente il Piano Personale AUSL Romagna - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com