Il biopic su Michael Jackson, prodotto da Lionsgate, ha suscitato molte discussioni tra critica e pubblico. Le polemiche sono arrivate soprattutto a causa dell'assenza di riferimenti alle accuse di abusi sessuali su minori nella narrazione del film. Spike Lee, regista e figura pubblica, ha commentato le contestazioni, sottolineando che le accuse sono state sollevate successivamente e non fanno parte della storia raccontata nel film.

Il biopic su Michael Jackson prodotto da Lionsgate ha scatenato un acceso dibattito tra critica e pubblico, con molti che hanno contestato l’assenza delle accuse di abusi sessuali su minori nella narrazione del film. A prendere posizione in difesa della pellicola è stato Spike Lee, regista premio Oscar e amico di lunga data del Re del Pop, che in una recente intervista alla CNN ha spiegato perché quelle critiche siano, a suo avviso, fuori fuoco. Lee, che ha dichiarato di aver visto il film due volte e di averlo amato, ha chiarito un punto fondamentale che molti detrattori sembrano trascurare: la cronologia della narrazione. Il film si conclude infatti nel 1988, mentre la prima accusa di abusi sessuali contro Jackson risale al 1993, cinque anni dopo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michael Jackson, Spike Lee contro le critiche: “Le accuse arrivano dopo, non c’entrano col biopic”

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Michael: Spike Lee difende il biopic da una precisa criticaScopri perché Spike Lee difende il film Michael e cosa significa davvero l’assenza delle accuse nel biopic su Jackson. cinefilos.it

Il celebre regista afroamericano Spike Lee difende la produzione di Michael, accusata di non aver incluso le controversie sugli abusi ai minori. https://cinema.everyeye.it/notizie/spike-lee-rompe-silenzio-michael-jackson-basta-accuse-celebriamo-genio-875 - facebook.com facebook