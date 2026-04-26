Durante l’evento CCXPMX26 a Città del Messico, MGM+ e Prime Video hanno presentato il primo trailer di “Spider-Noir”, una nuova serie live-action ambientata in un universo di Spider-Man con atmosfere degli anni ’30. Nel video si vede Nicolas Cage interpretare il detective Ben Reilly, in un’ambientazione notturna e cupa di New York. La serie si distingue per il suo stile noir e per il ritorno dell’attore nel ruolo.

L’universo di Spider-Man si tinge di tinte oscure e atmosfere anni ’30. In occasione del CCXPMX26 di Città del Messico, MGM+ e Prime Video hanno svelato il primo attesissimo trailer di Spider-Noir, la serie live-action che vede il ritorno di Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly. In una mossa stilistica senza precedenti, il trailer è stato rilasciato in una doppia versione: “Authentic Black & White”, per rispettare l’estetica hard-boiled originale, e “True-Hue Full Color“. La serie debutterà globalmente sulla piattaforma streaming il prossimo 27 maggio 2026. Basata sul celebre fumetto Marvel, la serie Spider-Noir segue le vicende di un investigatore privato sfortunato nella New York della Grande Depressione.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ombre su New York: Nicolas Cage è il detective Ben Reilly nel trailer di “Spider-Noir”

Spider-Noir: Marvel Masterpiece We Didn’t Expect! | S-1| Nicolas Cage’s Darkest Spider-Man Ever!

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