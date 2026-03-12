Tempi più veloci per la manutenzione delle spiagge in Puglia | Sì a procedure rapide

La regione Puglia ha approvato nuove procedure per velocizzare i tempi di manutenzione delle spiagge, con l'obiettivo di garantire un maggiore intervento prima dell’arrivo della stagione estiva. Con l’estate alle porte, le autorità regionali si concentrano sulla gestione delle aree balneari, prevedendo un’accelerazione delle pratiche di intervento e sistemazione delle spiagge pubbliche.

Al confronto in Prefettura a Bari ha preso parte anche il presidente della Regione, Antonio Decaro, assieme ai vertici delle province pugliesi e della Città metropolitana di Bari L'estate si avvicina e la Puglia si prepara ad accogliere migliaia di turisti e bagnanti sulle spiagge della regione. In Prefettura, a Bari, si è svolto un incontro per elaborare una proposta condivisa con la quale perfezionare e rendere più condivise le norme le attività di manutenzione stagionale dei litorali. Tra le proposte, c'è quella della modifica ad alcune linee guida regionali vigenti, in modo da semplificare le procedure e accelerare i tempi di risposta da parte di Comuni, concessionari e fruitori di stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

