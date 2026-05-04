Domenica nella città portuale si presenta con un cielo coperto di nuvole senza segni di pioggia, mentre le temperature massime raggiungono i 24 gradi. La giornata si distingue per condizioni atmosferiche che variano tra la costa e le zone interne, influenzate dai venti di Scirocco e Ostro. La direzione e l’intensità di questi venti influenzeranno le sensazioni termiche e il movimento delle masse d’aria in diverse aree della regione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione del clima tra costa e zone interne?. Dove soffieranno esattamente i venti di Scirocco e Ostro oggi?. Quali attività all'aperto potrebbero risentire della mancanza di sole?. Perché il vento cambierà direzione tra i borghi e il mare?.? In Breve Temperature comprese tra i 16 e i 24 gradi in tutta la provincia.. Venti da Scirocco nell'entroterra e da Ostro lungo le fasce marittime.. Assenza di precipitazioni e temporali prevista per l'intera giornata di domenica.. Nuvolosità persistente che influenza attività all'aperto e celebrazioni parrocchiali locali.. Il cielo sopra la provincia di Città della Spezia si presenta coperto in questa prima domenica di maggio, con temperature che non supereranno i 24 gradi durante la giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia, domenica grigia ma senza pioggia: massime a 24 gradi

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