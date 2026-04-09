Innocue velature e massime a 26 gradi ma anche piogge in agguato | le previsioni del tempo a Torino e in Piemonte

Dopo una Pasqua caratterizzata da giornate soleggiate e temperature che raggiungono i 26 gradi, il tempo si mantiene stabile a Torino e nel Piemonte, con innocue velature nel cielo. Tuttavia, le previsioni indicano che nelle prossime ore potrebbe arrivare una perturbazione portando piogge in alcune zone della regione. La primavera prosegue quindi con condizioni climatiche miti, ma con la possibilità di temporali in agguato.

Dopo la Pasqua soleggiata, a Torino la primavera continua con bel tempo e alte temperature, anche se si avvicina una nuova perturbazione. Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, anticipando le previsioni del tempo dei prossimi giorni. Il meteo in Piemonte Fino all’11 marzo, l’anticiclone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Che tempo farà oggi a Pasqua e domani a Pasquetta: sole e temperature fino a 26 gradi, le previsioni meteoOggi, domenica 5 aprile, Pasqua 2026, l’Italia festeggia la Pasqua sotto un cielo sereno e temperature primaverili fino a 26°C.

Tempo sereno e caldo nel weekend di Pasqua: massime oltre i 20 gradiLe correnti fredde settentrionali che hanno caratterizzato i giorni scorsi andranno esaurendosi tra venerdì e sabato, lasciando spazio...

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Tempo stabile e soleggiatoIl tempo sull’Umbria continua ad essere influenzato dall’alta pressione di matrice nordafricana, responsabile delle temperature elevate di questo periodo, con un tempo in prevalenza stabile e ... rainews.it

Previsioni per la Sardegna per mercoledì 8 aprile: - Bel tempo anche mercoledì, con il cielo che subirà giusto il passaggio di velature ad alta quota sulla parte centro meridionale dell'isola, e di nubi innocue a bassa quota sulle coste della Gallura e della B - facebook.com facebook