Pasquetta ' bollente' con massime fino a 27 gradi l' esperto | Ma nessun record in Romagna

La giornata di Pasquetta si è contraddistinta per temperature elevate, con valori massimi che hanno raggiunto i 27 gradi. Nonostante il caldo, un esperto ha precisato che non si sono registrati record ufficiali in Romagna. Anche nel Lunedì dell’Angelo, dopo una Pasqua caratterizzata da temperature quasi estive, le massime superavano i 20°C su tutta la riviera romagnola. Questa condizione climatica ha favorito le tradizionali gite fuori porta, attirando numerosi residenti e turisti anche nel ravennate.

Temperature ben più alte vennero registrate nel 2011 e nel 2024 quando, spiega il meteorologo “in diverse località della pianura interna si spinsero di poco sopra i 30°C con un massimo di 31,1°C ad Alfonsine” A dare contesto alle temperature registrate è il meteorologo e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti) Pierluigi Randi che racconta di “temperature massime oscillanti tra i 25 e i 27°C”. Con un'eccezione, quella della costa che ha risentito “dell’effetto mitigatore del mare, ancora freddino all’inizio della primavera come da copione”. Secondo l'esperto, quelli registrati sono stati comunque “valori climatologicamente tipici della terza decade di maggio e della prima decade di giugno”, non si tratterebbe affatto di temperature record. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Andrea Vento. . Pasqua e Pasquetta fra il Molise e l’Abruzzo. A cura di @andreavento_viaggi @borgotufi - facebook.com facebook