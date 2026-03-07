Serie C Dierre torna in campo | al Palalumaka arriva PalalOlympia Basket Comiso

La squadra di Serie C torna in campo al Palalumaka contro PalalOlympia Basket Comiso. La partita è importante per mantenere il passo con le prime posizioni della classifica e per accumulare punti utili per la qualificazione ai PlayOff. I giocatori sono pronti a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa rafforzare la loro posizione in campionato.

Vincere per non perdere terreno con le zone altissime del ranking. Vincere per iniziare a macinare punti in ottica piazzamento PlayOff. Vincere, per rialzarsi dopo la brutta sconfitta subita alla Leonardo Da Vinci, casa dell’Alfa Basket Catania, avversaria della finalissima della passata stagione volta a vincere il campionato. La Dierre cambia location e orario a causa dell’indisponibilità programmata del PalaCalafiore. I ragazzi di coach Inguaggiato hanno fatto gruppo, mente locale e focus sugli errori commessi in terra etnea. Si gioca alle ore 19.30 al Palalumaka, vecchia location di gioco dei bianco-blu sin dalla fondazione. Si gioca il 7 marzo contro l’Olympia Basket Comiso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Serie C, voglia di continuità per la Dierre: al PalaCalafiore arriva il Basket Giarre Leggi anche: Serie C, vittoria "di razza" per la Dierre: s'impone 70-83 sul campo del Castanea Basket