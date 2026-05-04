Durante un evento dedicato alla presentazione del libro “L’impronta”, Ignazio La Russa ha risposto a domande dei giornalisti, affrontando anche il tema dei magistrati e del possibile condizionamento da parte delle vicende mediatiche. Nel corso dell’intervento, ha criticato alcune dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, sostenendo che spesso inventa cose che non corrispondono alla realtà. La discussione si è concentrata sulla relazione tra media, giustizia e responsabilità degli addetti all’informazione.

Ignazio La Russa è intervenuto alla presentazione del libro “L’impronta” di Giancarla Rondinelli, rispondendo ai giornalisti anche a domande varie, tra cui una sui magistrati che possono essere condizionati da vicende mediatiche. A un certo punto, ha ricordato il presidente del Senato, “ci fu una proposta di schermare i nomi di magistrati” come avviene in Svizzera “ma io non l'ho mai trovata salvifica”. Sono, ha spiegato, “cose teoriche” e ha aggiunto “già mi vedo Ranucci che ne trova tre al posto di uno e altrimenti inventi. Perché Ranucci spesso inventa e se vuole mi quereli”. Nelle ore precedenti all’arrivo di La Russa nel complesso di Brera dove si è tenuto l’incontro, i muri delle strade circostanti sono stati tappezzati da cartelli come “Fuori i fasci dalle Università”, “Brera Antifa”, “Vogliamo i nostri diritti”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Spesso inventa…”. La Russa striglia Sigfrido Ranucci

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