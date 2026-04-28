Sigfrido Ranucci stasera a È Sempre Cartabianca

Stasera torna su Rete 4 il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice presenta un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca, che va in onda in prima serata. L’appuntamento prevede discussioni e approfondimenti su temi di attualità e notizie recenti, con ospiti e interviste. La trasmissione si rinnova per offrire agli spettatori un’immagine aggiornata degli avvenimenti del giorno.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 28 aprile, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 28 aprile 2026. Al centro della puntata, un’analisi sulla sparatoria al Gala dei media a Washington contro Donald Trump, nel mirino per la terza volta di un attentatore. Spazio poi alla situazione in Medio Oriente: a due mesi esatti dall’inizio del conflitto in Iran, le trattative sono in stallo e il Presidente degli Stati Uniti vede calare i suoi consensi, mentre una parte dell’opinione pubblica sospetta che sia stato costretto a seguire Israele in quanto ricattato per gli Epstein files.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sigfrido Ranucci stasera a È Sempre Cartabianca Notizie correlate Report stasera su Rai 3: attentato a Sigfrido Ranucci e legami Epstein-TrumpStasera alle 20:30 su Rai 3, Sigfrido Ranucci conduce Report tra nuove rivelazioni sull'attentato, i legami tra Epstein e l'entourage Trump e altre... Matteo Renzi stasera a È Sempre CartabiancaBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 7 aprile, con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il talk show politico ed economico della prima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Report stasera su Rai 3: attentato a Sigfrido Ranucci e legami Epstein-Trump; Report torna in tv stasera domenica 19 aprile: le inchieste della puntata condotta da Sigfrido Ranucci; Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Epstein Files, Paolo Zampolli diffida Report ma la puntata andrà in onda, le rivelazioni su Melania Trump. Report, stasera Ranucci torna su Rai 3 e apre un nuovo ciclo di puntate: ecco tutte le anticipazioniSu Rai 3 una serata che incrocia politica, authority, fondi pubblici e filiere alimentari con quattro inchieste molto pesanti ... affaritaliani.it Report torna stasera in tv con inchieste esclusive e anticipazioni dettagliateReport del 26 aprile 2026: inchieste su ambiente, potere e sicurezza Chi: il programma d’inchiesta Report condotto da Sigfrido Ranucci. Cosa: una punt ... assodigitale.it Sigfrido Ranucci - facebook.com facebook