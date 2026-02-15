Sigfrido Ranucci a teatro Apollo | ‘Ho scelto di dire la verità’
Sigfrido Ranucci si è presentato al teatro Apollo di Crotone per parlare di denunce scomode e della sua scelta di non nascondersi. La sua presenza, accompagnata da una scorta, nasce dai rischi legati alle sue inchieste giornalistiche. Con parole chiare, ha spiegato di aver deciso di raccontare ciò che sa, nonostante le minacce e le intimidazioni. Durante l'incontro, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza e sul valore di restare fedeli alla verità.
Sigfrido Ranucci a Crotone: “La verità sotto scorta”, un racconto di coraggio e responsabilità civile. Sigfrido Ranucci ha portato a Crotone il suo racconto di giornalismo ostinato e coraggioso, sottolineando l’importanza di perseguire la verità anche di fronte a rischi e difficoltà. L’evento, tenutosi sabato 14 febbraio 2026 al Teatro Apollo, ha visto il giornalista Rai condividere esperienze, retroscena e riflessioni sulla sua carriera, sempre guidato da un forte senso di responsabilità civile e professionale. Un appuntamento promosso dall’associazione culturale Novecento che ha acceso un dibattito sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei giornalisti in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
