Sigfrido Ranucci a teatro Apollo | ‘Ho scelto di dire la verità’

Sigfrido Ranucci a Crotone: “La verità sotto scorta”, un racconto di coraggio e responsabilità civile. Sigfrido Ranucci ha portato a Crotone il suo racconto di giornalismo ostinato e coraggioso, sottolineando l’importanza di perseguire la verità anche di fronte a rischi e difficoltà. L’evento, tenutosi sabato 14 febbraio 2026 al Teatro Apollo, ha visto il giornalista Rai condividere esperienze, retroscena e riflessioni sulla sua carriera, sempre guidato da un forte senso di responsabilità civile e professionale. Un appuntamento promosso dall’associazione culturale Novecento che ha acceso un dibattito sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei giornalisti in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Su internet circola una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

