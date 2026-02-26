Home > Salute > Farmaci > Spesa farmaceutica fuori controllo? Collatina (Egualia) non ci sta “È fuorviante parlare di spesa farmaceutica fuori controllo”. L’analisi del presidente Egualia. “È fuorviante parlare di spesa farmaceutica fuori controllo”. Non si placa il dibattito sulla spesa farmaceutica in Italia. Dopo l’intervento del presidente di Farmindustria Marcello Cattani, è la volta di Stefano Collatina, presidente di Egualia, l’associazione che riunisce le industrie produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines. Dopo aver sfogliato i quotidiani il manager sottolinea tutta la sua “incredulità per analisi parziali e talvolta fuorvianti sui dati reali di spesa, che hanno trend e composizione molto diverse se si guarda la convenzionata e l’ospedaliera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spesa farmaceutica fuori controllo? Collatina (Egualia) non ci sta

Leggi anche: Testo unico della farmaceutica, Collatina (Egualia): "Equivalenti e biosimilari strategici"

Leggi anche: Spesa farmaceutica fuori controllo

Temi più discussi: Spesa farmaceutica, conti fuori controllo: 2025 peggio del 2024. I numeri; Spese fuori controllo, Aifa risponde a Schillaci e si dichiara aperta a qualunque decisione; Cattani (Farmindustria), 'la spesa farmaceutica non è fuori controllo'; La spesa farmaceutica non è fuori controllo, parla Cattani (Farmindustria).

Cattani (Farmindustria), la spesa farmaceutica non è fuori controlloMarcello Cattani, presidente di Farmindustria, ha affermato che non c'è una spesa farmaceutica fuori controllo. vocealta.it

Spesa farmaceutica, conti fuori controllo: 2025 peggio del 2024. I numeriGià nel 2024 la spesa farmaceutica in Puglia andò fuori controllo, provocando un buco nei conti, ma nel 2025 il risultato è stato persino peggiore. I pugliesi ma ... quotidianodipuglia.it

Il dilemma della spesa farmaceutica: “Non è fuori controllo” L'Aifa incontra le Regioni, le associazioni di categoria fanno i conti... - facebook.com facebook

ROMA (ITALPRESS) – “La spesa farmaceutica complessiva (acquisiti diretti + convenzionata) nei primi 9 mesi del 2025 si è attestata a 18 miliardi e 420 milioni, con uno scostamento dal tetto programmato pari a 2,85 miliardi di euro. Scomponendo #Salute #S x.com