Spende 10mila euro per incontrare Achille Lauro ma è una truffa La reazione del cantante

Da ilgiornale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha speso 10.000 euro per incontrare il cantante Achille Lauro, ma si è trattato di una truffa. Dopo aver versato la somma, non ha mai avuto modo di incontrare l'artista e ha scoperto di essere stato ingannato. La reazione del cantante non si è fatta attendere, anche se non sono state rese note dichiarazioni ufficiali. La vicenda si è conclusa con un esito negativo per il presunto acquirente.

Un sogno coltivato per anni, quello di incontrare il proprio idolo, che si trasforma improvvisamente in un incubo. È quanto accaduto a una fan di Achille Lauro di 48 anni, residente a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, finita vittima di una truffa orchestrata attraverso i social. La donna, convinta di essere entrata in contatto con lo staff del cantante, è stata spinta a versare ben 10mila euro con la promessa di incontrare il suo idolo. Un sogno costruito con cura dai truffatori, sfruttando la fiducia e l’affetto che legano gli artisti al proprio pubblico. Il meccanismo della truffa. Tutto ha inizio su TikTok, dove un profilo falso, apparentemente identico a quello ufficiale del cantante, ha iniziato a interagire con la vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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