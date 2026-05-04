Spende 10mila euro per incontrare Achille Lauro ma è una truffa La reazione del cantante

Un uomo ha speso 10.000 euro per incontrare il cantante Achille Lauro, ma si è trattato di una truffa. Dopo aver versato la somma, non ha mai avuto modo di incontrare l'artista e ha scoperto di essere stato ingannato. La reazione del cantante non si è fatta attendere, anche se non sono state rese note dichiarazioni ufficiali. La vicenda si è conclusa con un esito negativo per il presunto acquirente.

Un sogno coltivato per anni, quello di incontrare il proprio idolo, che si trasforma improvvisamente in un incubo. È quanto accaduto a una fan di Achille Lauro di 48 anni, residente a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, finita vittima di una truffa orchestrata attraverso i social. La donna, convinta di essere entrata in contatto con lo staff del cantante, è stata spinta a versare ben 10mila euro con la promessa di incontrare il suo idolo. Un sogno costruito con cura dai truffatori, sfruttando la fiducia e l’affetto che legano gli artisti al proprio pubblico. Il meccanismo della truffa. Tutto ha inizio su TikTok, dove un profilo falso, apparentemente identico a quello ufficiale del cantante, ha iniziato a interagire con la vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spende 10mila euro per incontrare Achille Lauro ma è una truffa. La reazione del cantante Notizie correlate Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il gesto del cantante(Adnkronos) – Fan di Achille Lauro paga 10mila per incontrarlo ma viene truffata. Fan paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il cantante la ospita a un concertoUna fan paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, poi scopre che è una truffa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spende 10mila euro per incontrare Achille Lauro ma è una truffa. La reazione del cantante; Paga 10mila euro per vedere Achille Lauro, ma è una truffa: ecco la reazione del cantante; Truffata per incontrare il suo idolo: spende 10mila euro, ma la storia prende una svolta inaspettata; 10mila euro per incontrarlo: il gesto di Achille Lauro per la fan truffata e il messaggio sui social. 10mila euro per incontrarlo: il gesto di Achille Lauro per la fan truffata e il messaggio sui socialTruffa ai danni di una fan di Achille Lauro: spende 10mila euro per incontrarlo, ma interviene lui. Il suo gesto inaspettato. donnaglamour.it Truffa di Achille Lauro, il cantante invita a un concerto la fan che ha speso 10mila euro per conoscerlo: «Vivrà l'esperienza che desiderava»Per Achille Lauro è una «questione di responsabilità» verso i suoi fan che sono «la mia famiglia». È il messaggio condiviso in una storia sul ... corriereadriatico.it Un gesto che cambia completamente il finale di una storia iniziata nel peggiore dei modi. Achille Lauro decide di intervenire dopo la truffa, sorprendendo tutti con una scelta che va oltre la semplice solidarietà. Un intervento inatteso che ha colpito chi era rimas - facebook.com facebook