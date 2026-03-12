Sostegno | nel 2026 percorsi di specializzazione assunzioni da elenchi regionali e GPS conferma della supplenza Atto di indirizzo

Nel 2026, il Ministero ha annunciato nuove misure per il sostegno scolastico, tra cui percorsi di specializzazione, assunzioni tramite elenchi regionali e GPS, e la conferma delle supplenze. Queste novità sono state definite all’interno di un atto di indirizzo firmato dal Ministro Valditara, che dettaglia le modalità di intervento e le opportunità previste per il settore.

Ecco tutte le misure sul sostegno contenute nell'Atto di indirizzo 2026 del Ministro Valditara.