Spazzatura in via Marchese di Roccaforte | Serve un corso di educazione per gli incivili

Nella via Marchese di Roccaforte sono state segnalate quantità di spazzatura abbandonate vicino ai contenitori del vetro. Un residente ha commentato che questa situazione richiede un corso di educazione civica per chi si comporta in modo incivile. Un sindaco di una città italiana è stato criticato per aver gettato rifiuti vicino a un contenitore e non averli raccolti. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti.

Ormai è il momento di dimettersi: un sindaco che butta la spazzatura vicino a un contenitore del vetro e poi non la raccoglie? Gesti di questo genere compiuti da un palermitano. è colpa sua. Già, colpa sua che non fa fare un corso di educazione civica ai suoi panormisauri sporcaccioni e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Educazione finanziaria. Corso con gli espertiSAN GIOVANNI Si è concluso ieri all’auditorium di Banca Valdarno il corso di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi quarte dei... Il 15enne indagato e la rabbia degli adolescenti: “Vietare gli smartphone non basta, serve l’educazione affettiva”FIRENZE – La recente inchiesta che ha coinvolto un quindicenne aretino, finito sotto la lente degli inquirenti per presunta propaganda e istigazione...