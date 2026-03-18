Educazione finanziaria Corso con gli esperti

Si è concluso ieri all’auditorium di Banca Valdarno il corso di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi quarte dei Licei Giovanni a San Giovanni. Il progetto, che ha coinvolto due classi dell’istituto valdarnese, è stato condotto da esperti del settore e ha durato diverse settimane. L’obiettivo era fornire agli studenti competenze di base in materia di finanza e gestione del denaro.

SAN GIOVANNI Si è concluso ieri all’auditorium di Banca Valdarno il corso di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi quarte dei Licei Giovanni da San Giovanni, che per il 2026 ha coinvolto due classi dell’istituto valdarnese. A chiudere il percorso è stato l’intervento di Daniele Gualdani, amministratore unico di Lem Industries, che ha portato la propria testimonianza imprenditoriale offrendo agli studenti uno sguardo diretto sul mondo del lavoro e dell’impresa. Il corso, realizzato in collaborazione con la cooperativa LeGO, ha rappresentato un’occasione di formazione che, oltre a rafforzare le competenze in ambito bancario e finanziario, ha approfondito temi legati all’economia civile e alla cultura d’impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Educazione finanziaria. Corso con gli esperti Articoli correlati Progetto ’Corso di educazione finanziaria’. Premiati tutti gli studenti vincitoriIl Polo Fermi Giorgi celebra con orgoglio la vittoria degli studenti che si sono distinti nell’edizione 2024/2025 del “Corso di Educazione... Educazione finanziaria a scuola con AIEF per rafforzare l’educazione civica e formare cittadini economicamente consapevoliNel dibattito educativo contemporaneo emerge con sempre maggiore chiarezza la necessità di introdurre nella scuola percorsi strutturati di educazione... Educazione Finanziaria Contenuti utili per approfondire Educazione finanziaria Temi più discussi: Educazione finanziaria, rafforza l’autonomia economica delle donne e riduce il gender gap; Educazione finanziaria. Corso con gli esperti; Banca Valdarno. Si è concluso con l'imprenditore Gualdani il Corso di Educazione Finanziaria per i Licei Giovanni da San Giovanni; Banca Valdarno: concluso il Corso di Educazione Finanziaria per i Licei Giovanni da San Giovanni. Educazione finanziaria. Corso con gli espertiGli studenti delle classi quarte del Liceo Giovanni da San Giovanni riflettono sull’economia civile . msn.com Poste Italiane, a Reggio Calabria e provincia proseguono i corsi gratuiti di Educazione finanziariaPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Martedì 17 e giovedì 19 marzo, i primi due incontri, d ... strettoweb.com Educazione finanziaria: scegliere con consapevolezza.All’Istituto S. Freud prosegue SicuraMente Donna : con Rita Capriotti, un incontro sulla gestione responsabile delle risorse economiche . x.com LabTv. . A Benevento incontro con gli studenti per l’educazione finanziaria nella Global Money Week 2026. Il prefetto Raffaela Moscarella: usura pari a zero in città, ma attenzione alta su ludopatia. Dalla diocesi, Italo Montella invita i giovani a un uso consapev - facebook.com facebook