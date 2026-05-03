Sette nuovi satelliti sono stati lanciati dalla California e si aggiungono alla costellazione Iride, sviluppata in Italia per l’osservazione della Terra. La crescita di questa infrastruttura conferma l’attuale strategia di investimento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’impiego di tecnologie italiane nel settore spaziale. La costellazione Iride si espande così, rafforzando le capacità di monitoraggio e analisi del nostro territorio.

Iride, la costellazione italiana per l’osservazione della Terra, continua a crescere, riconfermando l’investimento del Pnrr e le tecnologie implementate. Il programma spaziale, voluto dal Governo italiano e coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), aggiunge al programma altri sette satelliti Heo per la costellazione Iride, progettati e realizzati da Argotec. Il lancio è avvenuto alle 09 di oggi, domenica 3 maggio, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, dalla base di Vandenberg Space Force Base, in California. N elle ore successive al lancio, una volta completate le operazioni di separazione e il raggiungimento delle orbite, è stato acquisito con successo il segnale di tutti i satelliti, attività seguita dal Mission Control Center dello SpacePark di Argotec, in Italia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia alla conquista dello spazio: altri 7 satelliti lanciati nella costellazione Iride dalla California

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