Spari vicino alla Casa Bianca il Secret Service interviene sul posto | Colpito un uomo

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Casa Bianca, portando all'intervento immediato del Secret Service. Durante l'incidente, un uomo è stato colpito e successivamente soccorso sul luogo. La residenza presidenziale è stata messa in lockdown mentre le forze dell'ordine gestivano la situazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'accaduto o sull'identità delle persone coinvolte.

Casa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze della residenza presidenziale, dove si sta tenendo un evento a cui partecipa Donald Trump. Secondo quanto riporta il Secret Service, intervenuto sul posto, un uomo è stato colpito.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenzialeUn uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stato colpito dal Secret Service. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il corrispondente: I colpi, poi il panico e la promessa di Trump; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala. Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump. Il Secret Service ha colpito l'aggressoreUna persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown ... ilmattino.it Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato ... lapresse.it Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i g - facebook.com facebook Quando alla Casa Bianca c'era un Presidente degli Stati Uniti e un leader vero dell'Occidente Ascoltate le parole di Ronald #Reagan x.com