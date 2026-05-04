Spari fuori dalla Casa Bianca | scatta il lockdown Sospetto colpito al Washington Monument – Il video

Nella giornata di oggi, sono stati segnalati spari nei pressi della Casa Bianca, portando all’attivazione di un lockdown nella zona. Un sospetto è stato colpito al Washington Monument, e un video mostra le fasi dell’incidente. L’allarme è arrivato mentre il presidente si trovava nello Studio Ovale per una riunione sulle piccole imprese. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul motivo dei colpi di arma da fuoco.

Un allarme sicurezza è scattato alla Casa Bianca mentre il presidente Donald Trump si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello Studio Ovale. A quanto riferito su X dal pool di inviati accreditati alla presidenza, « una persona sospetta è stata colpita e uccisa all’esterno del complesso della Casa Bianca ». I giornalisti erano stati bloccati nella sala delle conferenze stampa. «Tutti stanno bene e il programma del Presidente non ha subito interruzioni», spiegano nel post. Journalists brought into briefing room at White House amid initial reports of gunfire near complex. pic.twitter.comZM8QhXmSiI — AZ Intel (@AZIntel) May 4, 2026 We’ve been cleared from the briefing room, back to our camera spot.🔗 Leggi su Open.online

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