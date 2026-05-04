Spari alla Casa Bianca! La notizia sull’aggressore è appena arrivata

Nella serata del 4 maggio 2026, a Washington, si sono verificati colpi di arma da fuoco presso la Casa Bianca. Le autorità hanno confermato che un individuo ha aperto il fuoco all’interno della residenza presidenziale. Non sono ancora stati resi noti dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle sue motivazioni. La scena è stata immediatamente isolata e le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di sicurezza e di verifica.

L’evento drammatico registrato a Washington nella serata del 4 maggio 2026 ha riportato immediatamente l’attenzione mondiale sulla sicurezza della Casa Bianca e sulla protezione dei leader politici americani. In un momento di altissima tensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda il quadrante del Medio Oriente, un individuo ha tentato un attacco armato proprio a ridosso della residenza presidenziale. La notizia, battuta dalle principali agenzie di stampa come l’ANSA, descrive una situazione di caos improvviso che ha costretto le autorità a blindare l’intero perimetro dell’edificio simbolo del potere statunitense. Mentre...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari alla Casa Bianca! La notizia sull’aggressore è appena arrivata Notizie correlate Spari contro Trump, la notizia sull’attentatore è appena arrivataUn episodio gravissimo scuote gli Stati Uniti, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato durante un evento... Sanremo, forza Bianca Balti! La notizia è appena arrivataIl Festival di Sanremo ospita questa sera, venerdì 27 febbraio, il ritorno sul palco dell’Ariston di Bianca Balti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l'aggressore. Lockdown nella residenza presidenziale; Sparatoria nei pressi della Casa Bianca, un uomo ferito dagli agenti; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi. Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump. Il Secret Service ha colpito l'aggressoreUna persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown ... ilmattino.it Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service interviene sul posto: Colpito un uomoCasa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze della residenza presidenziale, dove si sta tenendo un evento a cui partecipa Donald ... fanpage.it Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i g - facebook.com facebook I corrispondenti della Casa Bianca scortati nella briefing room: cosa è successo x.com