Un uomo è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver pianificato un attentato durante un evento ufficiale di alto livello. La notizia delle sparatorie contro un ex presidente è arrivata nelle ultime ore, suscitando grande attenzione. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli e sulle modalità dell’episodio. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni sulle motivazioni dell’arresto o sul possibile coinvolgimento di altre persone.

Un episodio gravissimo scuote gli Stati Uniti, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato durante un evento istituzionale di alto profilo. La vicenda ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità federali e dei media internazionali. L’obiettivo dell’attacco sarebbe stato il presidente Donald Trump, presente alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, evento simbolo della politica e dell’informazione americana. L’uomo arrestato è Cole Tomas Allen, comparso davanti al giudice Matthew Sharbaugh per la formalizzazione delle accuse. Nei suoi confronti è stata contestata l’accusa di tentato assassinio del presidente, oltre a diversi reati legati al possesso illegale di armi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spari contro Trump, la notizia sull’attentatore è appena arrivata

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