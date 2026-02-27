Questa sera, venerdì 27 febbraio, il Festival di Sanremo accoglie di nuovo sul palco Bianca Balti, modella e personaggio noto nel mondo dello spettacolo. La notizia è stata comunicata poco prima dell’inizio della serata, suscitando attenzione tra il pubblico e i media presenti. La modella salirà sul palco dell’Ariston per partecipare alla manifestazione musicale.

Il Festival di Sanremo ospita questa sera, venerdì 27 febbraio, il ritorno sul palco dell’Ariston di Bianca Balti. La top model affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nel corso della serata. Il direttore artistico ha annunciato la sua presenza con queste parole: “Ci racconterà questo anno di grande forza ed energia”. Il riferimento è al percorso di cura intrapreso dalla modella dopo la diagnosi di un tumore ovarico al terzo stadio, comunicata nel settembre 2024. La partecipazione di Bianca Balti a Sanremo si inserisce nel racconto pubblico che la modella ha portato avanti negli ultimi mesi. Balti ha condiviso sui social aggiornamenti legati alle terapie, alle conseguenze fisiche dei trattamenti e alla ripresa successiva agli interventi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sanremo, forza Bianca Balti! La notizia è appena arrivata

Forza Italia, la notizia è appena arrivata: c’entra TajaniForza Italia, la notizia è appena arrivata! C’entra Tajani – Nel pieno di una fase delicata per il centrodestra e per Forza Italia, un incontro...

Leggi anche: “Vuole candidarsi di nuovo”. Corsa alla Casa Bianca, la notizia è appena arrivata

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Bianca Balti torna a Sanremo per raccontare questo anno di grande forza dopo la malattia: l'annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti a Sanremo 2026, Carlo Conti: Il suo anno di forza ed energia; Sanremo 2026, Bianca Balti torna ospite nella serata di venerdì per raccontarci quest'anno di grande forza.

Bianca Balti a Sanremo 2026, Carlo Conti: Il suo anno di forza ed energiaLa supermodella lodigiana sul palco dell’Ariston per la terza volta. Nel 2025, per una serata, è stata co-conduttrice accanto al presentatore, insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica ... ilgiorno.it

Sanremo, Bianca Balti: la mia forza? Comunità di donne e sorellanzaSanremo, 27 feb. (askanews) – Bianca Balti durante la conferenza stampa quotidiana di Sanremo e prima della serata in cui tornerà sul palco dell’Ariston, ha parlato di come ha superato il dolore per l ... askanews.it

“Ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che non c’è più, che non aveva una cicatrice. Non è scontato ne sto uscendo ora, dopo un anno. È il lutto di una vita e di una spensieratezza che non tornerà più”, dice Bianca Balti sulla sua malattia. “Lo sto superan - facebook.com facebook

Bianca Balti a Sanremo: «Dopo la chemio il lutto per la donna che ero. Mia figlia Le dico che il valore non dipende da giudizi altrui» x.com