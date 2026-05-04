Spari al corteo del 25 aprile | Eitan Bondì era già monitorato Cosa emerge dalle indagini

Eitan Bondì, 21 anni, è stato fermato dopo aver esploso colpi di pistola ad aria compressa durante il corteo del 25 aprile a Roma, colpendo un’attivista e un’altra persona. Le forze dell’ordine avevano già messo sotto monitoraggio Bondì, che non era nuovo alle attenzioni delle autorità. Le indagini hanno portato al suo fermo, e si stanno analizzando le circostanze dell’accaduto e le sue eventuali responsabilità.

Non era un nome nuovo per le forze dell’ordine quello di Eitan Bondì, il ragazzo di 21 anni fermato per gli spari esplosi con una pistola ad aria compressa alla Festa della Liberazione a Roma con cui sono stati feriti Rossana Gabrieli, attivista dell’Anpi ed esponente di Sinistra Italiana ad.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spari 25 aprile, Eitan Bondì era già monitorato. Fari su altri raidIl profilo di Eitan Bondì, il giovane arrestato per l'agguato a colpi di pistola avvenuto il 25 aprile, si arricchisce di nuovi dettagli... Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spari al corteo del 25 aprile, domiciliari per Eitan Bondì. Al gip: Un gesto deplorevole; Spari agli iscritti all'Anpi al corteo del 25 aprile a Roma, la foto del 21enne fermato: Ha detto di far parte della Brigata Ebraica; Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondì: Sono della Brigata Ebraica. Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro...; Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli, pistole softair e vessilli israeliani. Spari al corteo del 25 aprile, domiciliari per Eitan Bondì. Al gip: Un gesto deplorevoleL'accusa derubricata a tentate lesioni pluriaggravate, il giovane ammette di non avere legami con la Brigata Ebraica. L'Ucei: Netta condanna di ogni forma di violenza, di qualunque parte. Sequestrat ... rainews.it Spari al corteo del 25 aprile, il legale di Bondì: Gesto irrazionale(Adnkronos) - Lui non si sa dare una ragione del gesto compiuto. Anche il gip nell'ordinanza evidenzia che si è trattato di un gesto del tutto irrazionale. Così l’avvocato Cesare Gai ... ilmattino.it Fermato per gli spari contro due attivisti dell’Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, davanti al gip Eitan Bondì ha dichiarato di non far parte di nessun gruppo. Il suo nome, però, sarebbe stato nei taccuini della digos. - facebook.com facebook Arresti domiciliari e pronta riduzione delle accuse contro Eitan Bondì che ha sparato a due dimostranti Anpi. Giustizia all'italiana all'opera. Tra poco lo vedrete dialogare con ex terroristi nei talk show e coccolato dalla politica. Italia 2026 x.com