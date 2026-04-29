Un giovane di 21 anni è stato arrestato in relazione agli spari durante il corteo del 25 aprile a Roma. L’uomo, che ha dichiarato di far parte della Brigata Ebraica, è accusato di tentato omicidio nei confronti di due partecipanti all'Anpi presenti al corteo. L’intera vicenda ha portato all’effettuazione dell’arresto nei suoi confronti, che si è verificato alcuni giorni dopo i fatti.

Si chiama Eitan Bondi e ha 21 anni. È l’uomo accusato di aver sparato ai due iscritti all’Anpi dopo il corteo del 25 Aprile a Roma. La polizia lo ha arrestato oggi a dopo averlo individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il momento dell’agguato e poi la fuga. Il 21enne, accusato ora di tentato omicidio, ha detto di far parte della «Brigata Ebraica». LE IMMAGINI Decisivi per le indagini della Digos, coordinate dalla Procura di Roma, sono stati due frame di due filmati delle telecamere. Due filmati differenti, consegnati alla Procura di Roma, in cui si vede l'uomo «dal giubbotto verde militare e col casco integrale» sparare verso Nicola Fasciano e Rossana Gabrieli, i due iscritti all'Anpi colpiti con la pistola da softair sabato pomeriggio al termine del corte.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio

Spari contro l’Anpi al corteo del 25 aprile, arrestato 21enne: «Sono della Brigata Ebraica»

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