Spari 25 aprile Eitan Bondì era già monitorato Fari su altri raid

Il 25 aprile sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in un episodio che ha portato all'arresto di un giovane. Le autorità avevano già sotto sorveglianza il sospettato, il cui profilo è stato approfondito durante le indagini. Ora si concentrano anche su altri episodi di violenza collegati a questa vicenda.

Il profilo di Eitan Bondì, il giovane arrestato per l'agguato a colpi di pistola avvenuto il 25 aprile, si arricchisce di nuovi dettagli investigativi. Dagli accertamenti della Digos emerge che il ragazzo non era un volto ignoto alle forze dell'ordine, né agiva come un "cane sciolto". Il suo nome.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli e vessilli israelianiSono stati trovati diversi coltelli e altre armi softair a casa di Eitan Bondi, il 21enne legato alla Comunità ebraica di Roma accusato di aver... 25 aprile, Brigata ebraica condanna Eitan Bondi, la vittima degli spari: “Per lui provo pena”Ad esprimere a gran voce il proprio dissenso è stato anche il Presidente dell'Osservatorio Israele. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari: cade l’accusa di duplice tentato omicidio. Mi vergogno; Spari al corteo del 25 aprile, domiciliari per Eitan Bondì. Al gip: Un gesto deplorevole; Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudice; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma. Spari 25 aprile, Eitan Bondì era già monitorato. Fari su altri raidPer il ventunenne fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell'Anpi al termine del corteo per il 25 aprile il gip ha disposto gli arresti domiciliari ... romatoday.it Spari al corteo del 25 aprile, Eitan Bondì incastrato dalle telecamere: l'arrivo in scooter e i colpi nel videoEitan Bondi, il 21enne accusato di aver sparato con una pistola softair contro due iscritti all'Anpi il 25 aprile al termine del corteo di Roma, è stato incastrato ... leggo.it Non è un “cane sciolto” Eitan Bondì, ma una persona attiva in un contesto di militanti, una sorta di gruppo ultrà vicino alla Comunità ebraica di Roma monitorato dalla Digos. Già segnalato, emerge ora, per uno striscione firmato con la stella di David, affisso all - facebook.com facebook Cade l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Eitan Bondì. L’editoriale del @Corriere x.com