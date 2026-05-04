Sparatoria vicino alla Casa Bianca | uomo colpito dagli agenti Trump era all’interno durante l’evento

A Washington, si è verificata una sparatoria vicino alla Casa Bianca. Durante l’incidente, un uomo è stato colpito dagli agenti di sicurezza. In quel momento, l’ex presidente si trovava all’interno di un edificio nei pressi della residenza presidenziale. La polizia ha chiuso alcune strade e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle motivazioni o sui responsabili.

Paura a Washington. Momenti di tensione a Washington, dove una sparatoria si è verificata nei pressi della Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal Secret Service, un individuo è stato colpito dagli agenti dopo un confronto armato avvenuto a breve distanza dal complesso presidenziale. L’intervento degli agenti e l’area isolata. L’episodio è avvenuto all’incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue, lungo il National Mall, a pochi isolati a sud della Casa Bianca e non lontano dal Washington Monument. In seguito agli spari, la zona è stata immediatamente messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute squadre di emergenza, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca: uomo colpito dagli agenti, Trump era all’interno durante l’evento Kronologi Penembakan di Jamuan Trump, Tamu Panik hingga Pelaku Ditangkap Notizie correlate Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service interviene sul posto: “Colpito un uomo”Casa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze della residenza presidenziale, dove si sta tenendo un evento a cui partecipa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace. Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service interviene sul posto: Colpito un uomoCasa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze della residenza presidenziale, dove si sta tenendo un evento a cui partecipa Donald ... fanpage.it Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenzialeUn uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca: intervento degli agenti del Secret Service mentre è in corso un evento con Trump ... ilfattoquotidiano.it Washington, spari vicino la Casa Bianca: i servizi segreti hanno colpito l’aggressore x.com Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump #ANSA - facebook.com facebook