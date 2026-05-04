Sparatoria vicino alla Casa Bianca | uomo colpito dagli agenti Trump era all’interno durante l’evento
A Washington, si è verificata una sparatoria vicino alla Casa Bianca. Durante l’incidente, un uomo è stato colpito dagli agenti di sicurezza. In quel momento, l’ex presidente si trovava all’interno di un edificio nei pressi della residenza presidenziale. La polizia ha chiuso alcune strade e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle motivazioni o sui responsabili.
Paura a Washington. Momenti di tensione a Washington, dove una sparatoria si è verificata nei pressi della Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal Secret Service, un individuo è stato colpito dagli agenti dopo un confronto armato avvenuto a breve distanza dal complesso presidenziale. L’intervento degli agenti e l’area isolata. L’episodio è avvenuto all’incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue, lungo il National Mall, a pochi isolati a sud della Casa Bianca e non lontano dal Washington Monument. In seguito agli spari, la zona è stata immediatamente messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute squadre di emergenza, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Kronologi Penembakan di Jamuan Trump, Tamu Panik hingga Pelaku Ditangkap
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