Sparatoria di via Montalbo fermati tre giovani | si indaga su una partita di droga non pagata

Nella giornata di giovedì, in via Montalbo, si è verificato uno scontro a fuoco che ha coinvolto tre giovani, successivamente fermati dalle forze dell'ordine. L'episodio ha portato al ferimento di un uomo con precedenti penali, colpito alla gamba. Le indagini si concentrano su una possibile disputa legata a una partita di droga non pagata, ma al momento non ci sono altre informazioni ufficiali.

Tre giovani sono stati fermati per l'agguato di giovedì pomeriggio in via Montalbo con cui è stato gambizzato un pregiudicato D.D.I., di 37 anni. A incastrarli è stata una telecamera della zona che ha ripreso il momento degli spari. I tre sono in carcere e la Procura ha già chiesto la convalida.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Se stai verificando una notizia non la spari, per di più dalla concorrenza. Era chiaramente un promo, non immaginando che Nordio avrebbe chiamato e vinto il set (la fronte sudata di Ranucci è un'immagine che rimarrà). E stasera nessuna traccia del presunto x.com