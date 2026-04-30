Sparatoria in via Montalbo un ferito fugge e poi si presenta al pronto soccorso

Nel primo pomeriggio si è verificata una sparatoria in via Montalbo, nei pressi di una macelleria vicino ai cantieri navali. Durante l'incidente, un uomo di 37 anni è stato ferito e, inizialmente, ha tentato di allontanarsi. Successivamente, si è recato al pronto soccorso di Villa Sofia per ricevere assistenza medica. La polizia ha avviato le indagini sulla vicenda.

Sparatoria nel pomeriggio davanti a una macelleria in via Montalbo, nella zona dei cantieri navali. Un 37enne ferito, in un primo momento è fuggito ma poi si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia. L'uomo è stato colpito a una coscia da un proiettile che è entrato e poi uscito. Non.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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