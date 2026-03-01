Una sparatoria avviene in Texas e provoca tre vittime. Il responsabile è un uomo originario del Senegal che, al momento dell'evento, aveva un Corano in auto e indossava abiti islamici. Le autorità stanno conducendo un'indagine per terrorismo per chiarire i motivi dell'azione. La scena è stata segnalata dalle forze dell'ordine e le ricerche sono in corso.

A quanto riporta il New York post, citando “alcune fonti”, a sparare sarebbe stato un ex residente di New York City “probabilmente motivato dagli attacchi statunitensi all’Iran”. “Ovviamente è ancora troppo presto per determinare l’esatta motivazione, ma c’erano indizi sull’argomento e nel suo veicolo che indicavano un potenziale legame con il terrorismo”, ha dichiarato ai giornalisti Alex Doran, agente speciale facente funzioni responsabile dell’ufficio dell’Fbi di San Antonio, in un aggiornamento domenica. Tre delle persone ricoverate in ospedale sono in condizioni critiche, hanno detto i funzionari. ANSA UPDATE – The Texas shooter has been identified as Ndiaga Diagne, 53, a U. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, sparatoria in Texas: tre morti. Si indaga per terrorismo

