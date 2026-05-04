Spal il miracolo non c’è Per la D servono i playoff

La squadra di calcio ha concluso la stagione senza raggiungere i risultati sperati, confermando che per evitare la retrocessione sarà necessario qualificarsi ai playoff. La vittoria mancata e le prestazioni non sufficienti hanno lasciato poche speranze di salvezza diretta, rendendo questa fase decisiva per il destino del club. La squadra si prepara quindi alle ultime sfide, con l’obiettivo di conquistare il passaggio ai playoff e continuare a lottare.

FERRARA A volte i miracoli si avverano. A volte, appunto. Nella maggior parte dei casi i campionati si concludono come da pronostico, e questo non ha fatto eccezione. La Spal fa il proprio dovere sbrigando la pratica Faenza con un gol per tempo, ma in serie D ci va il Mezzolara, che non fallisce il secondo match point piegando il Sant’Agostino con una rete di Salonia prima dell’intervallo. Per i biancazzurri ora rimane la chance dei playoff, che scatteranno domenica prossima allo stadio Mazza contro l’ostico Young Santarcangelo. Nei primi due turni Dall’Ara e compagni avranno la possibilità di giocare in gara secca allo stadio Mazza con due risultati su tre a disposizione, mentre la fase nazionale si svilupperà attraverso partite di andata e ritorno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, il miracolo non c’è. Per la D servono i playoff Notizie correlate Spal, la marcia playoff può finire il 14 giugno. Avversarie da definire, dal Lazio alla ToscanaDomenica scorsa l’allenatore del Cava Ronco ragionava – col sorriso sulle labbra – sulla possibilità di incrociare la Spal nella semifinale della... Spal, il cammino nei playoff. Massa Lombarda prima rivale. E poi le avversarie abruzzesiDopo aver accarezzato per una settimana il sogno di acciuffare in extremis il primo posto che assegna il pass per la serie D, la Spal deve... Tutti gli aggiornamenti Spal, il miracolo non c’è. Per la D servono i playoffI biancazzurri fanno la loro parte, battendo il Faenza con un gol per tempo, ma il Mezzolara li imita superando il Sant’Agostino e brinda alla promozione. sport.quotidiano.net Tutto quello che c’è da sapere sui playoff di Eccellenza nei quali ci sarà la SPALLa vittoria della SPAL per 2-0 col Faenza purtroppo non è bastata. Il Mezzolara ha vinto 1-0 con il Sant'Agostino grazie a un gol al 45' del primo tempo di Salonia. La SPAL chiude quindi la stagione i ... lospallino.com