Spal la marcia playoff può finire il 14 giugno Avversarie da definire dal Lazio alla Toscana

La Spal rischia di perdere la corsa ai playoff il 14 giugno, quando potrebbe uscire dalla competizione. La causa è la sconfitta di domenica scorsa, che ha complicato il percorso verso la qualificazione. Le squadre che potrebbero sfidarla nelle prossime fasi si trovano tra il Lazio e la Toscana, ma ancora non sono state ufficialmente decise. Nel frattempo, l’allenatore del Cava Ronco ha scherzato sulla possibilità di incontrare la Spal in semifinale, senza nascondere una certa fiducia.

Domenica scorsa l'allenatore del Cava Ronco ragionava – col sorriso sulle labbra – sulla possibilità di incrociare la Spal nella semifinale della fase regionale dei playoff. In effetti, a questo punto, salvo colpi di scena clamorosi i biancazzurri dovranno cominciare a rendersi conto che l'ultima chance per approdare in serie D passerà per gli spareggi. Una vera e propria maratona che si chiuderà il 14 giugno con le gare di ritorno delle finali nazionali playoff che metteranno in palio sette pass per la categoria superiore. Ma proviamo a dare un'occhiata alle possibili rivali della squadra di Parlato.