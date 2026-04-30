Castello Carlo V incassi in crescita e più visitatori | primi riscontri per la nuova gestione

Nel primo semestre della nuova gestione, il Castello Carlo V ha registrato un aumento del 134% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono cresciuti anche i visitatori paganti e le presenze delle scuole, che si sono rafforzate rispetto al passato. I dati riguardano il periodo compreso tra ottobre 2025 e marzo 2026. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori del sito storico.