Castello Carlo V incassi in crescita e più visitatori | primi riscontri per la nuova gestione
Nel primo semestre della nuova gestione, il Castello Carlo V ha registrato un aumento del 134% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono cresciuti anche i visitatori paganti e le presenze delle scuole, che si sono rafforzate rispetto al passato. I dati riguardano il periodo compreso tra ottobre 2025 e marzo 2026. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori del sito storico.
LECCE – Crescono gli incassi, aumentano i visitatori paganti e si rafforza la presenza delle scuole. Secondo i dati relativi ai primi sei mesi della nuova gestione (ottobre 2025 – marzo 2026), il Castello Carlo V ha registrato un incremento del 134% dei ricavi rispetto allo stesso periodo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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