Csm dietro Gratteri tutte le correnti | è lo spot più efficace alla Riforma

Il Csm ha riunito tutte le correnti dietro il nome di Gratteri, dimostrando quanto la sua figura sia efficace per la Riforma. La scelta di un nome così condiviso rivela un forte accordo tra i gruppi di potere all’interno dell’organo di autogoverno dei magistrati, anche in situazioni delicate come quella del giudice che ha insultato le colleghe e che è stato comunque perdonato.

Patto corporativo nell'organo di autogoverno dei magistrati. Lo stesso che perdona il giudice che ha insultato le colleghe. La quasi totalità dei consiglieri togati (18 su 20) del Csm ha alzato gli scudi per provare a giustificare le parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri sugli elettori del Sì («indagati, imputati, massoneria deviata.»). Una compattezza corporativa che ha messo d'accordo tutte le correnti, da quelle di sinistra alla conservatrice Magistratura indipendente (non ha firmato solo Bernadette Nicotra) e ha attirato gli strali dell'unico togato svincolato dai gruppi, Andrea Mirenda.