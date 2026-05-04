Sound Management Corporation l’intervista a Cicco

Sound Management Corporation si occupa di produzione musicale ed eventi. Recentemente, GBT Magazine ha intervistato Daniele Cicco, rappresentante dell’azienda, per approfondire le attività svolte. L’intervista ha toccato vari aspetti del lavoro di Sound Management Corporation, evidenziando le modalità di organizzazione e le collaborazioni nel settore. La conversazione si è concentrata sui progetti in corso e sui piani futuri dell’azienda nel campo della musica e degli eventi.

Sound Management Corporation, tra produzione musicale ed eventi: l’intervista di GBT Magazine a Daniele Cicco. A Castiglione delle Stiviere, il direttore e inviato di Global Broadcaster Television, Alessandro Cardito, ha incontrato Daniele Cicco, fondatore di Sound Management Corporation, realtà che negli anni ha consolidato una presenza significativa nel panorama della produzione musicale e dell’intrattenimento live. L’intervista restituisce il profilo di un professionista che ha trasformato la passione in un sistema organizzativo capace di generare continuità, numeri e riconoscibilità. Una struttura editoriale e produttiva che guarda al mercato nazionale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sound Management Corporation, l’intervista a Cicco Notizie correlate Cosenza: CUP in crisi, De Cicco chiede incontro urgenteIl 10 marzo 2026, alle ore 14:56, la sanità di Cosenza affronta una crisi operativa che tocca il cuore del territorio cosentino. SiliconDev entra in SirtLife CorporationIl gruppo SiliconDev entra nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico volto a sviluppare un ecosistema integrato dedicato... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Maestro Blefari al Concertone del Primo Maggio di Bologna con Liccia: in arrivo anche il nuovo album ZEROUNO del docente-musicista; JBL: diamo vita alle voci da 80 anni; BBC.COM * BUSINESS: WHY SPOTIFY HAS NO BUTTON TO FILTER OUT AI MUSIC; BBC.COM * BUSINESS: A FRESH FINANCIAL CRISIS MAY BE COMING - IT WON'T PLAY OUT LIKE THE LAST ONE. Befunk_On_Mix Today On Air: Dj Andrea Fiorino in New MasterMiX Session Dj Maurizio De Stefani (Italy) in New Session The Sound Of The Stork Dj Palankai Ascolta la nostra In diretta su: https://Befunkradio.online App Apple IOS: https://apps.apple.com/it/ap - facebook.com facebook