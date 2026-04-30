SiliconDev ha deciso di entrare nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico. L'obiettivo è creare un ecosistema integrato che si occupi di longevità, nutraceutica avanzata, genetica e medicina personalizzata. La partnership tra le due aziende si concentra sullo sviluppo di soluzioni innovative in questi settori. La notizia arriva in un momento di crescita per entrambe le realtà, che puntano a espandere le proprie attività.

Il gruppo SiliconDev entra nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico volto a sviluppare un ecosistema integrato dedicato a longevità, nutraceutica avanzata, genetica e medicina personalizzata. L'operazione punta a costruire una piattaforma che unisca ricerca scientifica, tecnologie per la salute, analisi genetica e medicina predittiva per migliorare prevenzione e qualità della vita. "L'ingresso di SiliconDev nel capitale di SirtLife Corporation rappresentano per SiliconDev un passaggio strategico di grande rilevanza - ha dichiarato Stefano Valore- il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di una piattaforma solida, credibile e scientificamente orientata, capace di integrare tecnologia, prevenzione, longevità e salute personalizzata, con una visione innovativa e internazionale".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - SiliconDev entra in SirtLife Corporation

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