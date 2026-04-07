Un evento aziendale di lusso si è trasformato in una situazione drammatica. I partecipanti hanno riferito di aver trovato un insetto morto nel loro piatto e di aver subito un’iniezione nel gluteo. Alcuni hanno parlato di presagi oscuri già all’inizio del ritiro. Il “Plexcon 2017”, organizzato per 120 dipendenti di una piattaforma di streaming in Honduras, doveva rafforzare il team, ma si è concluso con episodi spiacevoli.

Sulla carta, il “ Plexcon 2017? doveva essere il paradiso del team building. I dirigenti di Plex, una nota piattaforma di streaming gratuita, avevano deciso di premiare i loro 120 dipendenti, tutti abituati a lavorare da remoto, con una settimana di lusso e coesione in Honduras. Il budget era da capogiro: circa 500.000 dollari per trasformare un resort tropicale nel set di una vacanza a tema Survivor, tra giochi di squadra sulle spiagge bianche e feste serali. Il Ceo dell’azienda, Keith Valory, grande fan del reality, sognava di condurre le sfide imitando il celebre presentatore Jeff Probst. Eppure, le cose hanno preso una piega grottesca ancor prima di cominciare, trasformando un costoso ritiro aziendale in una vera e propria prova di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono ritrovato una tarantola morta nel piatto”, “Hanno dovuto farmi un’iniezione nel gluteo”, “I presagi oscuri c’erano già all’inizio”: il lussuoso ritiro aziendale si trasforma in un incubo

“Mi sono ritrovata la casa infestata dai ragni, anche velenosi. Mi hanno morso ovunque e hanno dovuto amputarmi le dita del piede”: donna fa causa al proprietario dell’appartamentoSi è vista amputare le dita dei piedi per colpa della casa infestata da ragni e scarafaggi.

Leggi anche: “Ho fatto la blefaroplastica e mi hanno riempita di insulti. Mi hanno scritto ‘sei un mostro, poveri figli’, ma non mi vergogno. Sono vanitosa e voglio farne già un’altra”: così Ilaria Galassi

Temi più discussi: Farmaceutica, Carmine Petrone: La nostra storia iniziata mentre studiavo legge; Manuel Pucciarelli: In Arabia vedevo 18enni girare con macchinoni, poi mi sono ritrovato svincolato; Due medici indagati dopo la denuncia dello chef: Ero pieno di vita: l'operazione mi ha rovinato, vivo con un sacchetto nella pancia; L’App Easy Park ha sbagliato la geolocalizzazione: mi sono ritrovato con 50 euro di multa.

Manuel Pucciarelli: In Arabia vedevo 18enni girare con macchinoni, poi mi sono ritrovato svincolatoIntervista a Manuel Pucciarelli, oggi alla Vis Pesaro dopo una carriera che l'ha portato dall'Empoli all'Australia, con una tappa in Arabia Saudita ... fanpage.it

Fulminacci a Sanremo 2026: «Una relazione molto importante è finita. Mi sono ritrovato da solo dopo tanto tempo. Ho dovuto ricostruirmi, ripartire dalle macerie»Con Francesca Fagnani nella serata cover, il nuovo disco Calcinacci in uscita il 13 marzo, un cortometraggio di finzione e ad aprile il tour nei palazzetti. Nel 2021 Fulminacci cantava al suo primo ... leggo.it

ATP Montecarlo, Berrettini: "Medvedev Lui si è ritrovato, ma io sono carico" x.com

“Alle superiori avevamo, quasi tutta la classe, bullizzato una persona. C’ero in mezzo anche io e non so neanche il perché, non so come mi ci sono ritrovato in mezzo. Questa è la cosa di cui mi vergogno di più è dopo 20 anni ci continuo a pensare, eravamo d - facebook.com facebook