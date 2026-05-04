Sosteniamo la crescita grazie a 2,9 miliardi di credito

Nell'ambito di un palazzetto sportivo affollato da più di mille persone, la Banca di Credito Cooperativo di Milano ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2025 durante l’assemblea dei soci tenutasi domenica 26 aprile a Carugate. La banca ha comunicato di aver sostenuto la crescita con un credito di 2,9 miliardi di euro. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del territorio e dei soci.

IN UN PALAZZETTO sportivo gremito di oltre mille persone, la Banca di Credito Cooperativo di Milano ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2025, nel corso dell’Assemblea dei Soci che si è svolta domenica 26 aprile a Carugate. A commentare il secondo miglior utile nella storia della Banca, pari a 77 milioni di euro, è il direttore generale Giorgio Beretta. Classe 1962, laureato in Scienze bancarie all’Università Cattolica di Milano, Beretta ricopre il ruolo di direttore generale sin dalla nascita di BCC Milano, il 1 luglio 2017, in continuità con l’incarico già svolto presso BCC di Carugate e Inzago prima del cambio di denominazione. Direttore, il 2025 è stato un anno complesso per l’economia e per il sistema bancario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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