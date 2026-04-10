All'inizio di questa settimana, alla fiera Vinitaly di Verona, Regione Lombardia ha annunciato l’intenzione di promuovere l’enoturismo e sostenere l’export del settore vitivinicolo. L’assessore regionale ha sottolineato come ci sia una forte unità di intenti tra le diverse zone produttive, pur mantenendo la diversificazione delle aree di origine. La partecipazione si svolgerà ancora una volta presso il Palaexpo, situato all’ingresso della fiera.

Forte unità di intenti, nel rispetto della diversificazione delle zone produttive. Questa la grande sfida di Regione Lombardia che al Vinitaly sbarcherà anche quest’anno in grande stile, nell’ormai consueta location del Palaexpo, subito all’ingresso della fiera veronese. In Lombardia si produce tanto, circa un milione di ettolitri di vino l’anno, e bene, con un ventaglio di denominazioni che comprende 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt. Territori e climi diversi, vini differenti: alla Regione il compito di costruire una narrazione comune, puntando in particolare sullo sviluppo dell’ enoturismo, come spiega l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, il mantovano Alessandro Beduschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’assessore Beduschi: "Enoturismo in crescita. E sosteniamo l’export"

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