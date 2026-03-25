Aerospazio in crescita l’Università accanto alle aziende | Sosteniamo l’innovazione

Il settore aerospaziale nella zona di Bergamo sta vivendo un periodo di espansione, con molte aziende attive e nuovi progetti in cantiere. L’università locale sta lavorando per formare studenti qualificati e favorire collaborazioni con le imprese del settore, promuovendo iniziative volte a rafforzare la rete tra accademia e aziende. Questa collaborazione mira a sostenere lo sviluppo e l’innovazione nella filiera aerospaziale.

“La crescita della filiera aerospaziale a Bergamo è una grande opportunità e l’Università è impegnata nel formare le persone, sostenere l’innovazione, costruire connessioni per fare rete”. Così il professor Giuseppe Rosace, delegato del Rettore al trasferimento tecnologico, spin-off e relazioni con la Fondazione U4I, illustra il ruolo strategico dell’Ateneo in questo settore in espansione. Per entrare e rimanere in questo mercato, per le aziende è necessario “avere le competenze tecniche, ma sono fondamentali anche la cultura della qualità, la disciplina della documentazione, la capacità di lavorare su requisiti stringenti e la gestione sicura delle informazioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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