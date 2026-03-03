Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo al torneo WTA di Indian Wells 2026, dove affronterà Coco Gauff negli ottavi di finale. La giocatrice italiana, dopo aver raggiunto la semifinale a Mérida la settimana scorsa, cerca di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo. La partita rappresenta un passaggio importante nel suo percorso in questa manifestazione.

Jasmine Paolini, rivitalizzata dalla semifinale conquistata la scorsa settimana a Mérida, è pronta a tuffarsi nel torneo WTA di Indian Wells. Il sorteggio del tabellone ha stabilito il cammino dell’azzurra nel 1000 californiano. L’auspicio è quello di ritrovare il rendimento dei giorni migliori per un risultato di prestigio. La testa di serie numero sette del tabellone usufruirà di un bye al primo turno ed esordirà nel torneo contro la vincente del confronto tra l’austriaca Anastasia Potapova e una giocatrice proveniente dalle qualificazion i. Avversaria più probabile per il possibile match dei sedicesimi di finale sembra essere Xinyu Wang. La cinese, accreditata della trentesima testa di serie, dovrà superare prima una tra l’australiana Tomljanovic e la romena Ruse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio WTA Indian Wells 2026: Paolini, il quarto di finale con Gauff snodo chiave per sognare

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande...

Sinner e il sorteggio dell’ATP di Indian Wells 2026: chi sperare di evitare nei primi turniSale la febbre per il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del Masters 1000 di Indian Wells.

Approfondimenti e contenuti su Indian Wells

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells; ATP e WTA Indian Wells 2026: ufficiali tutte le wild card, data e ora del sorteggio; Masters 1000 Indian Wells: Sinner verso un quarto con Shelton. Il sorteggio degli italiani.

Sorteggio WTA Indian Wells 2026: Paolini, il quarto di finale con Gauff snodo chiave per sognareJasmine Paolini, rivitalizzata dalla semifinale conquistata la scorsa settimana a Mérida, è pronta a tuffarsi nel torneo WTA di Indian Wells. Il sorteggio ... oasport.it

WTA Indian Wells, il tabellone: quarto di ferro per Sabalenka, anche Paolini nella parte altaTennis - WTA | Sorteggio non benevolo per la n. 1 del mondo Sabalenka, che si trova grandi picchiatrici nel proprio quarto. Possibile Venus Williams-Keys al secondo turno ... ubitennis.com

È stato sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner, testa di serie numero due, popola la parte bassa del tabellone. L'azzurro attende al secondo turno James Duckworth o un qualificato . Nel caso in cui dovesse vincere all'esordio, - facebook.com facebook

Le prime sfide degli azzurri a Indian Wells: SINNER - Bye (R2 vs. Duckworth / Qualificato) MUSETTI - Bye (R2 vs. Fucsovics / Qualificato) COBOLLI - Bye (R2 vs. Altmaier / Kecmamovic ) DARDERI - Bye (R2 vs. un qualificato, sfi x.com