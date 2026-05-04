Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 oggi | orario streaming teste di serie

Oggi alle 10:30, Piazza del Popolo a Roma ospiterà la cerimonia ufficiale del sorteggio dei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia 2026, con la presenza delle teste di serie del torneo sia maschile che femminile. L'evento si svolgerà in uno scenario aperto, trasmesso in streaming per permettere la visione a un pubblico più ampio. La manifestazione segna l'inizio ufficiale dell'edizione 2026 del torneo di tennis.

Oggi, a partire dalle 10:30, lo splendido scenario di Piazza del Popolo a Roma sarà teatro della cerimonia ufficiale del sorteggio dei tabelloni principali (uominidonne) degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennis italiano si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della stagione, una sorta di celebrazione nazionale per gli appassionati. Dal 5 al 17 maggio andrà in scena una nuova edizione degli Internazionali d’Italia, pronti ancora una volta a catalizzare l’attenzione del pubblico. Le speranze azzurre sono alte, soprattutto alla luce del trionfo dello scorso anno nel singolare femminile, che ha acceso ulteriormente l’entusiasmo. L’edizione 2026 potrebbe rappresentare l’occasione giusta per interrompere una lunga attesa e riportare un italiano sul gradino più alto del podio anche nel torneo maschile.🔗 Leggi su Oasport.it

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