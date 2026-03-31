Sorteggio ATP Montecarlo 2026 | orario streaming teste di serie

Venerdì 3 aprile alle ore 17.00 si svolgerà il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. L’evento definirà le posizioni degli incontri e le teste di serie del torneo. La cerimonia sarà trasmessa in streaming, consentendo agli appassionati di seguire in diretta l’assegnazione delle partite e le relative classifiche.