Sorteggio ATP Montecarlo 2026 | orario streaming teste di serie
Venerdì 3 aprile alle ore 17.00 si svolgerà il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. L’evento definirà le posizioni degli incontri e le teste di serie del torneo. La cerimonia sarà trasmessa in streaming, consentendo agli appassionati di seguire in diretta l’assegnazione delle partite e le relative classifiche.
Venerdì 3 aprile (ore 17.00) è previsto il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo. La stagione sulla terra rossa apre i battenti col celebre evento nel Country Club del Principato. Grande curiosità su quanto accadrà sul mattone tritato monegasco. Il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, sarà al via per difendere il titolo dell’anno scorso e nello stesso tempo difendersi dagli attacchi di Jannik Sinner al suo primato. Il pusterese è reduce dal successo nel Sunshine Double e accorciato decisamente le distanze in classifica mondiale dall’iberico. Il torneo a Monaco, quindi, potrebbe rivelarsi determinante per il sorpasso di Jannik, qualora riuscisse a completare il percorso nella maniera migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming
Quando il sorteggio degli Australian Open 2026? Orario, teste di serie, tv, streamingLa cerimonia del sorteggio avrà inizio nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 4.
Sorteggio Australian Open 2026: orario, dove vederlo in streaming, tutte le teste di serieSi avvicina in modo consistente il momento del sorteggio degli Australian Open 2026.