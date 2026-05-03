Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026 | orario tv streaming teste di serie

Il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026 si avvicina, con l’orario di svolgimento che sarà comunicato nelle prossime ore. La trasmissione sarà visibile in diretta su alcuni canali televisivi e streaming online, mentre le teste di serie sono già state ufficializzate. Gli appassionati di tennis italiani attendono con entusiasmo questo evento, considerato uno dei momenti più attesi della stagione.

L’attesa cresce e l’aria si riempie di quell’energia tipica dei grandi appuntamenti. Il tennis italiano si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della stagione, una sorta di celebrazione nazionale per gli appassionati. Dal 5 al 17 maggio andrà in scena una nuova edizione degli Internazionali d’Italia, pronti ancora una volta a catalizzare l’attenzione del pubblico. Il primo momento ufficiale che darà il via all’evento è fissato per lunedì 4 maggio alle ore 10:30, quando verranno definiti i tabelloni dei singolari maschile e femminile. La cerimonia del sorteggio si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, scelta per esaltare il fascino e la solennità dell’occasione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026: orario, tv, streaming, teste di serie Notizie correlate Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario, teste di serie, streamingIl sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna, si terrà lunedì 20 aprile (orario da definire): sulla terra... Leggi anche: Sorteggio ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, teste di serie Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Internazionali, lunedì 4 maggio il sorteggio dei tabelloni a Piazza del Popolo: attesa per Sinner; IBI 26, lunedì 4 il sorteggio a Piazza del Popolo; Sorteggio Internazionali d’Italia 2026: orario, programma e dove si svolge. Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026: orario, tv, streaming, teste di serieL’attesa cresce e l’aria si riempie di quell’energia tipica dei grandi appuntamenti. Il tennis italiano si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti ... oasport.it Quando il sorteggio tabelloni Internazionali d’Italia 2026 in tv: data, orario, diretta streamingData e orario del sorteggio degli Internazionali d'Italia di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico. spaziotennis.com Jannik Sinner, gli Internazionali “Vedremo”. Ridda di dubbi sulla sua presenza a Roma Approfondisci qui - facebook.com facebook "Tra Madrid e gli Internazionali cercherò di recuperare". Sono bastate poche parole di Jannik Sinner, dopo aver raggiunto un'altra finale di un Masters, per far temere agli appassionati del torneo di Roma per una rinuncia al momento non contemplata. Domani x.com