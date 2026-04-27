Allo storico torneo di Madrid, quattro giovani tennisti italiani si sfidano negli ottavi di finale del Masters 1000. Dopo le vittorie di ieri di Sinner e Musetti, oggi tocca a Cobolli e Darderi cercare di proseguire il cammino nel prestigioso torneo. Entrambi i giocatori affrontano sfide di grande livello, con l’obiettivo di portare avanti le speranze italiane nel torneo.

L’Italia cerca di piazzare il poker negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Dopo i successi di ieri di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, proveranno ad imitarli anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. L’impegno sicuramente più agevole sulla carta sembra essere quello del romano, che affronterà il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 96 della classifica mondiale, che si è regalato le prime vittorie della carriera in un 1000, battendo due illustri avversari con Grigor Dimitrov e Learner Tien. Dovrebbe essere decisamente più complicata la sfida che attende Darderi, che non parte con i favori del pronostico contro l’argentino Francisco Cerundolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Cobolli e Darderi provano ad imitare Sinner e Musetti

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