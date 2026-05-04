Sorriso Imolese evitato il baratro Lisi regala i playout col vantaggio
L'Imolese ha evitato la retrocessione diretta grazie alla vittoria per 1-0 contro il Rovato, in una partita valida per i playout. La rete decisiva è stata realizzata da Lisi nel corso del secondo tempo. La formazione di casa ha schierato, tra gli altri, Ferretti, Dall’Osso, Bellucci e Tandara, mentre il Rovato si è presentato con una formazione diversa. La gara si è conclusa con il vantaggio dell’Imolese, che ora potrebbe affrontare i prossimi incontri con più fiducia.
IMOLESE 1 ROVATO VERTOVESE 0 Imolese: Ferretti, Dall’Osso, Bellucci, Tandara, Pampaloni, Ricci, Lisi, Rizzi, De Chiara, Barnabà, Capozzi (38’st Pagano). A disposizione: Cipi, Elefante, Mattiolo, Agbugui, Dragoi, Macario, Di Mauro, Cipriani. All. Protti. Rovato Vertovese: Villa, Gauli, Mutti (4’st Basani), Sangiorgi (14’st Bertazzoli), Suardi, Cattaneo (30’st Scidone), Chiggiato (1’st Faggiano), Lleshaj, Pelamatti (32’st Messedaglia), Bertuzzi, Signoroni. A disposizione: Offredi, Rebussi, Lazzaroni, Vallisa. All. Belotti. Arbitro: Diella di Vasto. Reti: 25’pt Lisi (I). Note: ammoniti Lleshaj (R). L’Imolese fa il suo: nell’ultima giornata di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Calcio serie D: ore 15 al carbonchi. La missione possibile dell’Imolese di Protti: superare il Sasso Marconi pensando ai playoutTutto in 180 minuti, e i primi 90, oggi in programma al Carbonchi contro il Sasso Marconi (calcio d’inizio alle 15), l’Imolese non li può sbagliare.
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