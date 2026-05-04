Sorriso Imolese evitato il baratro Lisi regala i playout col vantaggio

L'Imolese ha evitato la retrocessione diretta grazie alla vittoria per 1-0 contro il Rovato, in una partita valida per i playout. La rete decisiva è stata realizzata da Lisi nel corso del secondo tempo. La formazione di casa ha schierato, tra gli altri, Ferretti, Dall’Osso, Bellucci e Tandara, mentre il Rovato si è presentato con una formazione diversa. La gara si è conclusa con il vantaggio dell’Imolese, che ora potrebbe affrontare i prossimi incontri con più fiducia.