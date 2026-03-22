L’Imolese può respirare Tandari e Manzoni gol | il Galli ritrova il sorriso
L’Imolese ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro Crema al Galli, grazie ai gol di Tandari e Manzoni. La squadra ha schierato Ferretti, Dall’Osso, Elefante, Manzoni, Ricci, Agbugui, Lisi (sostituito da Troiano al 72’), Dragoi (sostituito da Cipriani al 76’), Barnabà (sostituito da Capozzi all’80’), Tandara (sostituito da Ayari all’89’) e Rizzi.
IMOLESE 2 CREMA 0 IMOLESE: Ferretti, Dall’Osso, Elefante, Manzoni, Ricci, Agbugui, Lisi (72’ Troiano), Dragoi (76’ Cipriani), Barnabà (80’ Capozzi), Tandara (89’ Ayari), Rizzi. A disp.: Cipi, Bellucci, Mattiolo, Pampaloni, Macario. All. Protti. CREMA: Ferrara, Arpini, Gagliardi, Erman, Maccherini, Camilleri, Abba (67’ Niculae), Shiku, Recino (74’ Mozzanica), Tomella (79’ Cerasani), Calia. A disp.: Riboli, Vailati, Latini, Gramignoli, Pavesi, Nicolini. All. Piccolo. Arbitro: Norci di Arezzo. Reti: 4' Tandara, 73’ Manzoni. Note: espulso al 51’ Camilleri. Con un gol segnato a inizio gara l’Imolese ha creato da subito le condizioni per poter... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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