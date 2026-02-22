Un sorpasso azzardato causa un frontale tra due auto | sei persone ferite una è grave

Un sorpasso azzardato ha provocato un frontale tra due auto sulla statale 16, poco prima della Baraccola. L’incidente ha coinvolto sei persone, alcune rimaste ferite gravemente. Il conducente che ha tentato il sorpasso ha perso il controllo, causando l’impatto con l’altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone ferite in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per le operazioni di soccorso e rilievo.

L'incidente stradale è avvenuto lungo la statale 16, alle porte della Baraccola. Sul posto la polizia locale per i rilievi ANCONA - Incidente stradale questa mattina, attorno alle 8.30, lungo via Pontelungo, sulla statale 16, poco prima della Baraccola. Due automobili, una Renault Scenic e una Y10si, sono scontrate frontalmente all'altezza del distributore di benzina Eni. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto che viaggiava in direzione Baraccola, la Lancia Y, condotta da un 24enne, avrebbe effettuato un sorpasso prendendo in pieno l'altra vettura. A bordo delle due auto c'erano sei persone.