La Polizia locale di Cologno ha individuato l’uomo coinvolto in un sorpasso azzardato contro uno scuolabus sulla ex statale 591. L’individuazione è avvenuta grazie alle immagini registrate dalla dash cam del bus. Si tratta di un residente a Bergamo, denunciato per aver effettuato un sorpasso vietato e per fuga dopo l’incidente. La patente dell’uomo è ora sotto valutazione per eventuali conseguenze.

LE INDAGINI. Identificato dalla Polizia locale di Cologno grazie alla dash cam del bus: è un uomo residente a Bergamo, denunciato per sorpasso vietato e fuga dopo l’incidente sulla ex statale 591. L’episodio risale a martedì 14 aprile, poco dopo le 6.30 del mattino, in direzione Cologno al Serio. In un tratto già trafficato in entrambe le direzioni, un furgoncino ha effettuato un sorpasso vietato in presenza di linea continua, invadendo completamente la corsia opposta. Costretto a rientrare bruscamente per l’arrivo di veicoli, il mezzo ha urtato uno scuolabus, tranciandone lo specchietto laterale sinistro. A bordo del bus era presente solo l’autista: nessun ferito, ma conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cologno, sorpasso azzardato contro scuolabus: individuato il responsabile, patente a rischio

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