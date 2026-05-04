Sora convocato il Consiglio Comunale sul tavolo il recupero dell' ex scuola di via Buozzi

Da frosinonetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Sora è stato convocato per discutere del recupero dell'ex scuola di via Buozzi. L'amministrazione comunale si avvicina a questa riunione con l'obiettivo di affrontare le questioni legate alla riqualificazione dell’immobile e alle modalità di utilizzo futuro. La discussione si svolgerà in un momento in cui si approfondiscono anche le strategie per migliorare i servizi sociali nel territorio.

L'amministrazione comunale di Sora si prepara a un importante appuntamento istituzionale volto alla riqualificazione urbana e al potenziamento dei servizi sociali. Il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Facchini, in accordo con le risultanze della Conferenza dei Capigruppo Integrata.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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